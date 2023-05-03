«Краснодар» встретится с «Уралом» за право игры в Суперфинале Кубка России

В среду, 3 мая, состоялся матч первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и тольяттинским «Акроном». Победу в серии пенальти одержали хозяева (0:0, 4:2 пен.). Таким образом, «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов, где встретится с екатеринбургским «Уралом» за право игры в Суперфинале Кубка России.

Победитель противостояния краснодарцев и уральцев встретится в решающей игре за трофей с ЦСКА. Матч состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Отметим, что «Краснодар» в третий раз подряд одерживает победу в матчах национального Кубка в серии 11-метровых ударов. Ранее «Краснодар» сыграл в серии пенальти и с «Ростовом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов (1:1, 5:3 пен.), и с самарскими «Крыльями Советов» (2:2, 3:0 пен.).