Игрок «Краснодара» Батчи: для нас большая честь иметь такого вратаря, как Сафонов
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал итоги матча с «Акроном» в Фонбет Кубке России (0:0, 4:2 пен.), отметив, что для краснодарцев большая честь иметь такого вратаря, как Матвей Сафонов.
«Игра была тяжёлой, потому что соперник выложился на все 100% на поле. У нас было несколько моментов, которые мы не реализовали, но «Акрон» показал очень хороший футбол сегодня. Мы были готовы к любым исходам.
Постарались закончить игру за 90 минут, но это не вышло — и получилась серия пенальти. Не было никакого страха, часто тренируем пенальти. Мы полностью доверяем вратарю. Для нас очень большая честь иметь такого вратаря за спиной», — приводит слова Батчи «Матч ТВ».
Сафонов в серии пенальти отбил два 11-метровых удара.
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