Игрок «Краснодара» Батчи: для нас большая честь иметь такого вратаря, как Сафонов

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал итоги матча с «Акроном» в Фонбет Кубке России (0:0, 4:2 пен.), отметив, что для краснодарцев большая честь иметь такого вратаря, как Матвей Сафонов.

«Игра была тяжёлой, потому что соперник выложился на все 100% на поле. У нас было несколько моментов, которые мы не реализовали, но «Акрон» показал очень хороший футбол сегодня. Мы были готовы к любым исходам.

Постарались закончить игру за 90 минут, но это не вышло — и получилась серия пенальти. Не было никакого страха, часто тренируем пенальти. Мы полностью доверяем вратарю. Для нас очень большая честь иметь такого вратаря за спиной», — приводит слова Батчи «Матч ТВ».

Сафонов в серии пенальти отбил два 11-метровых удара.