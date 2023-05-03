«Наугад прыгал, удача полная». Сафонов — о победе над «Акроном» в серии пенальти

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы над «Акроном» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Вратарь признался, что в серии пенальти прыгал наугад, так как основные пенальтисты тольяттинцев покинули поле к этому моменту.

«Каково это выиграть три серии пенальти подряд? Чувствую себя прекрасно, мне это очень нравится. Говорил, что очень люблю серии пенальти, теперь люблю только в них побеждать.

Анализировал ли пенальтистов «Акрона»? На самом деле у «Акрона» много пенальтистов, у них был долгий кубковый путь. Они уже играли в серии пенальти, запомнить всех невозможно было. Я знал, куда бьют два‑три основных игрока, но их заменили. Так что наугад прыгал, и вроде как получилось. С Песеговым сейв? Гадание, всё гадание. Говорят же, что удача полная, значит, удача», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».