Ярошик: Акинфеев — легенда легенд. Весь мир бы им восхищался, сделай он шаг в топ-лигу

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о голкипере армейцев Игоре Акинфееве, заявив, что если бы тот предпринял попытку заиграть в европейском чемпионате, то им бы восхищались во всём мире. Экс-футболист назвал вратаря легендой легенд.
«Меня всегда поражало, что Игорь и в 17 лет, и сейчас, в 37, остаётся психологически устойчивым, готовым к любому сценарию и очень надёжным. Сколько помню Игоря, он всегда был очень сильным вратарём и большим профессионалом. Он легенда легенд.
Игорь будет всегда легендой в России, этого не отнять, но, думаю, ему следовало попробовать себя в Европе. Петр (Чех) был хорош в чемпионате Чехии, затем в «Ренне» и «Челси». В Европе его будут помнить. Я сам не знаю, почему Игорь не сделал шаг в сторону топ-чемпионата. Возможно, в один момент он будет сожалеть о том, что не рискнул, потому что ему бы хватило мастерства себя показать. Его карьера в ЦСКА феноменальна, просто суперская. Но уверен, что, попробуй Акинфеев себя в Европе, им бы восхищались во всём мире, не только в Европе», — приводит слова Ярошика Metaratings.
- 4 мая 2023
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