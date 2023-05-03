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Видео: Акинфеев был близок к голу в ворота «Урала» в матче Кубка России

Видео: Акинфеев был близок к голу в ворота «Урала» в матче Кубка России
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев был близок к тому, чтобы поразить ворота екатеринбургского «Урала» в ответном матче Финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

В концовке матча, когда «Урал» совершал финальную попытку отыграть отставание в счёте, Акинфеев поймал мяч в своей штрафной площади и пробил по воротам екатеринбуржцев. Голкипер уральцев Илья Помазун в этот момент был около ворот армейцев. После удара Акинфеева мяч летел в ворота, однако в последний момент футболист «Урала» смог спасти команду от третьего пропущенного гола.

ЦСКА одержал победу над «Уралом» в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ и вышел в Суперфинал Кубка России.

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