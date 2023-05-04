Отец Месси проведёт встречу с владельцем «Интер Майами» — Ди Марцио

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всерьёз рассматривает вариант продолжения карьеры в американской лиге МЛС. Отец аргентинского футболиста в ближайшее время встретится с владельцем «Интер Майами», информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Отмечается, что американский клуб находится на связи с Месси последние несколько месяцев, однако никакого предварительного соглашения стороны пока не достигли.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси, да и сам футболист хочет сменить обстановку. Серьёзный интерес к нему исходит из Саудовской Аравии. Правительство государства готово предложить Лионелю самый крупный контракт в истории футбола. Аргентинец может присоединиться к команде «Аль-Хиляль» — главному сопернику «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета. Видео:
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