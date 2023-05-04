«Атлетик» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Атлетик» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом (Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 23:00 мск.
Стартовые составы:
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, де Маркос, Гарсия, Весга, И. Уильямс, Сансет, Гурусета, Н. Уильямс.
«Бетис»: Браво, Сабали, Песселья, Акуоку, Миранда, Родригес, Гуадрадо, Каналес, Карвалью, Перес, Виллиан Жозе.
Ранее в этом сезоне команды встречались в 15-м туре чемпионата Испании. Тот матч завершился нулевой ничьей.
В нынешнем сезоне Ла Лиги «Бетис» располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 49 очков в 32 матчах. «Атлетик» находится на строчку ниже, в активе команды 47 очков.
Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают вышедший на второе место мадридский «Атлетико» на 13 очков.
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