Гуренко — о Галицком: кто-то покупает яхты, а кто-то строит стадионы, вкладывает в детей

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«У меня только положительные воспоминания. Условия работы, организация.

Сергей Николаевич Галицкий поразил. Знает всех детей в академии, на каждую тренировку приходил, всем интересовался. Смотрел столько футбола, что я не понимал, как у него вся эта информация в голове помещается. Матчи основы, молодёжной, юношеской команды и академии. Причем, к каждому подойдёт — поздоровается.

Плюс построил такой стадион. Тут никакого памятника не надо, никакой улицы в его честь. Все видят стадион и понимают, кто это сделал. Это дорогого стоит.

Кто-то покупает яхты, а кто-то строит стадионы, вкладывает в детей. Причем, без помощи от государства — за свои кровные, которые, понятное дело, он никогда не отобьёт. Это социальный проект, который человек сделал для людей. Какие еще слова можно тут сказать?» — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».

В 2013 году Сергей Гуренко работал в «Краснодаре» в тренерском штабе Славолюба Муслина.