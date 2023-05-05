Гуренко — о Галицком: кто-то покупает яхты, а кто-то строит стадионы, вкладывает в детей

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.
«У меня только положительные воспоминания. Условия работы, организация.
Сергей Николаевич Галицкий поразил. Знает всех детей в академии, на каждую тренировку приходил, всем интересовался. Смотрел столько футбола, что я не понимал, как у него вся эта информация в голове помещается. Матчи основы, молодёжной, юношеской команды и академии. Причем, к каждому подойдёт — поздоровается.
Плюс построил такой стадион. Тут никакого памятника не надо, никакой улицы в его честь. Все видят стадион и понимают, кто это сделал. Это дорогого стоит.
Кто-то покупает яхты, а кто-то строит стадионы, вкладывает в детей. Причем, без помощи от государства — за свои кровные, которые, понятное дело, он никогда не отобьёт. Это социальный проект, который человек сделал для людей. Какие еще слова можно тут сказать?» — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
В 2013 году Сергей Гуренко работал в «Краснодаре» в тренерском штабе Славолюба Муслина.
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