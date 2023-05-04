Гуренко: у Пиняева большой потенциал, не вижу проблемы в его росте

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о полузащитнике московской команды Сергее Пиняеве.
«Пиняеву может не хватить антропометрии для игры в топ-лигах Европы? Ну Месси же хватает своих данных. Да, он чуть повыше, но защитнику ростом 195 какая разница, выше ты или ниже на 2-3 сантиметра? Сейчас очень ценятся игроки, способные обыграть на фланге один в один. Тот же Месси, Салах, Винисиус из «Реала».
У Пиняева очень интересный потенциал. Не вижу большой проблемы в его росте. Какая разница, какого защитника обыгрывать? Ну в Европе, может быть, подстраховка выше, но вряд ли там быстрее бегут. Если у Пиняева выше скорость, он может обыграть любого.
Его сейчас сравнивают с Аршавиным, но по мне они разные. Аршавин мог больше атаковать из глубины, из центральной зоны, а Сергей — ближе к фланговому нападающему. Любит работать с мячом на пространстве. Импонирует, что он хорошо дорабатывает в обороне, помогает. Хотя это в каком-то смысле может ограничивать его в атаке — для дриблинга нужны свежие ноги», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
Рост 18-летнего Сергея Пиняева — 170 сантиметров.
- 4 мая 2023
-
23:25
-
23:12
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:52
-
22:38
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:16
-
22:11
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:45
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:50
-
20:47
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:50