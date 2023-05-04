Гуренко: у Пиняева большой потенциал, не вижу проблемы в его росте

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о полузащитнике московской команды Сергее Пиняеве.

«Пиняеву может не хватить антропометрии для игры в топ-лигах Европы? Ну Месси же хватает своих данных. Да, он чуть повыше, но защитнику ростом 195 какая разница, выше ты или ниже на 2-3 сантиметра? Сейчас очень ценятся игроки, способные обыграть на фланге один в один. Тот же Месси, Салах, Винисиус из «Реала».

У Пиняева очень интересный потенциал. Не вижу большой проблемы в его росте. Какая разница, какого защитника обыгрывать? Ну в Европе, может быть, подстраховка выше, но вряд ли там быстрее бегут. Если у Пиняева выше скорость, он может обыграть любого.

Его сейчас сравнивают с Аршавиным, но по мне они разные. Аршавин мог больше атаковать из глубины, из центральной зоны, а Сергей — ближе к фланговому нападающему. Любит работать с мячом на пространстве. Импонирует, что он хорошо дорабатывает в обороне, помогает. Хотя это в каком-то смысле может ограничивать его в атаке — для дриблинга нужны свежие ноги», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».

Рост 18-летнего Сергея Пиняева — 170 сантиметров.