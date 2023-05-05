В «Локомотиве» подтвердили, что «Ростов» не стал выкупать защитника Сильянова

В «Локомотиве» подтвердили, что «Ростов» не стал выкупать защитника Александра Сильянова. Ранее об этом первым сообщал «Чемпионат».

«На сегодняшний день действительно истёк срок, когда футбольный клуб «Ростов» мог воспользоваться опцией выкупа защитника Александра Сильянова. Таким образом, согласно арендному соглашению, после окончания сезона футболист Сильянов возвращается в расположение ФК «Локомотив», — передаёт заявление пресс-службы «Локомотива» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сильянов перешёл в «Локомотив» из молодёжной команды ЦСКА в августе 2019 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 32 матча в составе «Ростова» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В марте 2023 года защитник дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.