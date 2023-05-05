Нападающий «Акрона» Понсе: гордимся, что прошли так далеко в Кубке России

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о выступлении тольяттинского клуба в Фонбет Кубке России сезона-2022/2023. Напомним, 3 мая «Акрон» в серии послематчевых пенальти уступил «Краснодару» в матче первого раунда финала Пути регионов (0:0, 4:2 — по пенальти). На пути к этой стадии «Акрон» выбил из турнира «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и «Торпедо».
«Мы провели отличный матч, «Краснодар» — хорошая команда, с ними интересно играть. Но пенальти — это всегда лотерея, никогда не знаешь, кто пройдет дальше. Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России, это был хороший путь. Нам удалось сыграть с лучшими командами РПЛ.
Что сказал Калешин после матча? Поблагодарил каждого из нас, сказал, что гордится нами за проявленный характер», — приводит слова Понсе «РБ Спорт».
- 5 мая 2023
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