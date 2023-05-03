«Акрон» снова дотерпел до серии пенальти в Кубке России! Но дальше в дело вступил Сафонов

Сенсационный путь «Акрона» в Кубке России завершён. «Краснодар» выбил команду Евгения Калешина в первом финале Пути регионов. Теперь «быки» сыграют 17 мая во втором финале с «Уралом», а победитель примет участие в Суперфинале в «Лужниках».

«Акрон» показал себя в Краснодаре тактически гибкой командой. Калешин подготовил интересный план. При обороне представитель Первой лиги садился достаточно глубоко на свою половину поля по схеме 5-4-1. При владении мячом гости перестраивались на четвёрку сзади, чтобы добавлялся ещё один игрок в среднюю линию, а юный дриблёр Салтыков, запомнившийся всем по матчу со «Спартаком», действовал ближе к воротам соперника. Как правило, из линии защиты в полузащиту выдвигался Чудин, а иногда поднимался выше по своему флангу Полубояринов.

Калешин сделал всё, чтобы нейтрализовать сильнейшие стороны сегодняшнего «Краснодара». Команда Владимира Ивича стабильно забивает в РПЛ по два-три или более мячей, так что задача у игроков «Акрона» была очень непростой. Требовалось и Кордобу закрыть, и движение восьмёрок (Баньяца со Сперцяном) и вингеров (Ахметова с Батчи) между линий контролировать. «Краснодар» очень много владел мячом, тем не менее только защитники хозяев имели относительную свободу. На чужой трети, в штрафной голкипера Волкова пространство найти не удавалось. Тут могли помочь лишь какие-то нестандартные решения, как, например, чудо-пас пяткой в исполнении Ахметова, после которого должен был забивать Батчи. Это самый опасный момент у «быков» до перерыва.

Ещё в штрафной «Акрона» произошло столкновение Кордобы с Чудиным. Защитник-хавбек мог «привезти» пенальти, как и во встрече со «Спартаком». Пытался вынести мяч – и, возможно, попал по вытянутой ноге колумбийца. Такой пенальти в стиле Комличенко. Однако судья Чистяков посчитал, что контакт не тянул на фол. Его решение можно поддержать. Подобные 11-метровые – не в духе футбола. Всего же в первом тайме «Краснодар» смог нанести семь ударов, в створ – два. Но и «Акрон» пару-тройку раз показал зубы: команда Калешина нанесла четыре удара, правда, в створ не попала.

После перерыва «Краснодар» стал лучше находить свободные зоны и доставлять мяч в штрафную «Акрона». Кордоба и вовсе забил в первой же атаке команды Ивича. Впрочем, из очевидного офсайда. Тем не менее этот тревожный звонок был далеко не последним для тольяттинцев. Сперцян создал убойный момент для Баньяца, а тот же Кордоба едва не сотворил гениальный гол, когда принял мяч на грудь и, находясь почти спиной к воротам, попробовал перекинуть его через вратаря – попал в перекладину. Хозяева давили, гости скрипели, но держались.

Впрочем, нельзя сказать, что «Акрон» отказался от контригры. Салтыков с Понсе до своей замены (не поспешил ли Калешин?) напрягали голкипера Сафонова. Венесуэлец продолжал выигрывать позицию в штрафной у Кайо с Алонсо. Гости наконец-то пробили в створ ворот хозяев, но с голом не сложилось. Так или иначе «Акрон», как и в матчах с московскими «Торпедо», «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком», затащил соперника из РПЛ в нервную концовку. Серии пенальти штаб Калешина, конечно же, не боялся, помня, как умеет тащить вратарь Волков.

На 84-й минуте произошёл, видимо, главный курьёз сезона. «Акрон» оригинально разыгрывал стандарт, это была явно домашняя заготовка, и тут… погас свет на стадионе. Прямо в момент передачи в штрафную. Проблемы с электричеством случились как нельзя вовремя для хозяев. Скорее всего, проблемы. Не Сергей Галицкий же нажал на кнопку! Не факт, что команда Калешина забила бы, но гостям было очень обидно.

Серия пенальти всё же состоялась – «Краснодар» не смог дожать «Акрон» простыми кроссами в концовке. «Быки» нанесли во втором тайме 11 ударов (четыре в створ), команда Калешина – шесть (один).

А на 11-метровых Волков всё же проиграл дуэль голкиперу сборной России Сафонову, который совершил два сейва, отразив удары Песегова и Азарова.