Daily Mail: болельщики услышат переговоры судей при использовании VAR в новом сезоне АПЛ

Со следующего сезона английской Премьер-лиги болельщики смогут услышать переговоры судей при использовании системы VAR, сообщает британский таблоид Daily Mail.

На данный момент с клубами АПЛ консультируются по поводу осуществления планов по предоставлению болельщикам возможности слышать переговоры судей, в том числе при обсуждении спорных моментов при помощи VAR, после матчей.

За нововведение выступает глава судейского корпуса Говард Уэбб. Он поддерживает эту идею со времени вступления в должность в декабре прошлого года. По мнению Уэбба, такое изменение позволит избежать неразберихи вокруг судейских переговоров, результаты которых иногда выглядят противоречивыми.

По информации источника, в Международном совете футбольных федераций не видят проблемы в том, чтобы аудиозаписи стали публичными — при условии, что они будут доступны зрителям после игры, а не в прямом эфире во время матча.

Отмечается, что предложенная идея была положительно принята как в английских клубах, так и среди арбитров.