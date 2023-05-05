Daily Mail: болельщики услышат переговоры судей при использовании VAR в новом сезоне АПЛ

Со следующего сезона английской Премьер-лиги болельщики смогут услышать переговоры судей при использовании системы VAR, сообщает британский таблоид Daily Mail.
На данный момент с клубами АПЛ консультируются по поводу осуществления планов по предоставлению болельщикам возможности слышать переговоры судей, в том числе при обсуждении спорных моментов при помощи VAR, после матчей.
За нововведение выступает глава судейского корпуса Говард Уэбб. Он поддерживает эту идею со времени вступления в должность в декабре прошлого года. По мнению Уэбба, такое изменение позволит избежать неразберихи вокруг судейских переговоров, результаты которых иногда выглядят противоречивыми.
По информации источника, в Международном совете футбольных федераций не видят проблемы в том, чтобы аудиозаписи стали публичными — при условии, что они будут доступны зрителям после игры, а не в прямом эфире во время матча.
Отмечается, что предложенная идея была положительно принята как в английских клубах, так и среди арбитров.
- 5 мая 2023
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