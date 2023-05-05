«Брайтон» официально объявил о подписании Жоао Педро

Бразильский нападающий «Уотфорда» Жоао Педро со следующего сезона будет выступать за «Брайтон энд Хоув Альбион». С игроком и его нынешним клубом достигнуты принципиальные договорённости, а подписи под контрактом будут поставлены, как только откроется трансферное окно.
«Мы рады сообщить, что «Брайтону» удалось подписать нападающего Жоао Педро из «Уотфорда». 21-летний бразилец официально присоединится к клубу, когда откроется летнее трансферное окно. Его контракт будет действовать до июня 2028 года.
Жоао был нашей давней целью, и он также вызвал большой интерес по всей Европе. Он блестящий молодой талант, технически очень хорош, быстр и нацелен на гол. Он хорошо дополнит нашу линию атаки.
Мы действительно с нетерпением ждём начала работы с ним в предсезонке, здесь, в Великобритании, и когда мы отправимся в Соединенные Штаты для участия в летней серии Премьер-лиги», – цитирует пресс-служба клуба из Восточного Суссекса технического директора Дэвида Уира.
Жоао является воспитанником «Флуминенсе», он перебрался в «Уотфорд» в 2020 году и совершил с клубом несколько переходов из Премьер-лиги и обратно. Условия нового контракта Педро не раскрываются.
- 5 мая 2023
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