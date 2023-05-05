Жером Ротен «не принял» извинения от Месси и жёстко раскритиковал игрока

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен, ныне работающий экспертом на RMC, прокомментировал ситуацию с Лионелем Месси, который принёс извинения партнёрам и тренерам клуба.
«Он совершил ошибку и осознает её. Это уже означает, что «ПСЖ» был прав, наложив на него санкции, потому что это непрофессиональный проступок. Я не менеджер клуба, но моё мнение таково: я бросаю мяч обратно Лео Месси. Он тут уже в течение двух лет, его вклад на поле достаточный? Ответ – нет. По-моему, «ПСЖ» не нуждается в Месси, чтобы стать чемпионом Франции. Зная, что он точно уйдёт, вот так заканчивать приключение в Париже…
Это грустно, но извинения ничего не меняют. Он много раз извинялся за своё поведение на поле? За то, что время от времени проваливал игры? За выпады в СМИ? За игнорирование болельщиков?
Он снял видео с извинениями, хорошо. Но у меня остаётся немного горький привкус: он говорит, что извиняется перед товарищами по команде или тренерами, но не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не мог отложить поездку. Он нашёл отговорку… Он извиняется, но находит отговорку. Ваша работа в чём? Покрасоваться и получить большой чек — или играть в футбол и защищать цвета «ПСЖ» как можно лучше?» – сказал Ротен в эфире RMC.
Лионель Месси пропустит матчи Лиги 1 с «Труа» в воскресенье, 7 мая, и с «Аяччо» 13 мая.
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