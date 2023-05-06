Радимов — о красной карточке Гбане: выглядит как умышленное вредительство своей команде

Бывший футболист Владислав Радимов высказал предположение, что игроки «Химок» намеренно получают удаления в матчах чемпионата России.

«Весенние «Химки» – главные поставщики «заходов» для тех, кто ставит на красные карточки в играх РПЛ. Бикел удалился ещё в первом тайме с «Ростовом», Лысцов начал разгром 0:6 своим удалением с «Краснодаром», и вот сейчас в игре с «Динамо» красную схватил Гбане.

Скажу прямо – я сомневаюсь, что уже висящий на жёлтой (карточке) игрок может так играть не нарочно. Это выглядит как абсолютно умышленное вредительство собственной команде. Любопытно, игроки «Химок» осведомлены о том, какие коэффициенты на их удаления в матчах РПЛ дают букмекеры? Глядя на их действия, создаётся впечатление, что не только знают, но и как-то на них ориентируются. Это невозможно доказать, но я отказываюсь верить, что это случайность, и я не хочу, чтобы из людей делали дураков!

Кто знает, какой был коэффициент на красную? Напишите в комментариях!

А те, кто выступает за отмену лимита на легионеров, ответьте честно, вы ТАКИХ легионеров хотите видеть в нашем чемпионате? Как по мне, так лучше пускай играют доморощенные игроки, чем такие легионеры, как в «Химках».

А «Динамо», несмотря на победу, продолжает играть невзрачно. Победа по глупости химкинского защитника, но, безотносительно результата, «Динамо», убеждаюсь в этом снова, не знает, что такое позиционная атака», – написал Радимов в своём телеграм-канале.