Франко Камоцци — о матче с «Зенитом»: «Спартак» может победить любую команду в России

Бывший помощник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сможет ли «Спартак» победить «Зенит»? Думаю, «Спартак» может победить любую команду в России. В противном случае «Спартаку» придётся задуматься, почему каждый год он отстаёт от «Зенита». Не хочется, чтобы говорили о судействе. Лучше думать, что может сделать «Спартак», чтобы быть лучше «Зенита», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Игра начнётся в 18:00 мск. «Зенит» лидирует в чемпионате России, а «Спартак» находится на третьем месте.