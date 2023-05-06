Президент «Торпедо» рассказал о ситуации с отстранённым капитаном команды Нетфуллиным
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ситуации с отстранением капитана команды Равиля Нетфуллина.
«Мы общались с каждым отстранённым игроком, в том числе и с Нетфуллиным. К чему пришли? Пришли к тому факту, который есть сейчас: Равиль тренируется с молодёжной командой.
Если его будет что-то не устраивать, то может уйти из команды? Вопросы контракта точно не буду сейчас обсуждать, так как сначала нужно с ним поговорить. Мы на связи с каждым», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее сообщалось, что Нетфуллин был отстранён главным тренером москвичей Жозепом Клотетом.
В текущем сезоне на счету полузащитника 27 матчей за «Торпедо» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
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