Президент «Торпедо» рассказал о ситуации с отстранённым капитаном команды Нетфуллиным

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ситуации с отстранением капитана команды Равиля Нетфуллина.

«Мы общались с каждым отстранённым игроком, в том числе и с Нетфуллиным. К чему пришли? Пришли к тому факту, который есть сейчас: Равиль тренируется с молодёжной командой.

Если его будет что-то не устраивать, то может уйти из команды? Вопросы контракта точно не буду сейчас обсуждать, так как сначала нужно с ним поговорить. Мы на связи с каждым», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Нетфуллин был отстранён главным тренером москвичей Жозепом Клотетом.

В текущем сезоне на счету полузащитника 27 матчей за «Торпедо» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.