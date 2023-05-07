В «Торпедо» не рассматривают вариант отставки Клотета в случае вылета команды из РПЛ

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что будущее главного тренера команды Жозепа Клотета не зависит от сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Команда прекрасно понимает Клотета. У нас квалифицированные игроки, которые знают, что такое футбол, как в него играть. Они стараются. Но так получается, что наши соперники ещё сильнее.

С Клотетом не рассматривается отставка в случае вылета. Мы с самого первого тура говорили, что вне зависимости от результатов этого сезона тренер продолжает в следующем году работать», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в 26 матчах.