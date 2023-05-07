«Пари НН» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
Поделиться
Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» примет екатеринбургский «Урал». Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч команд в первом круге завершился победой нижегородцев со счётом 1:0. Победу команде принёс Иброхимхалил Юлдошев, открывший счёт на 79-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка в 25 матчах. «Урал» находится на 11-м месте. Екатеринбуржцы набрали 26 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», у подопечных Сергея Семака 61 очко.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:20
-
11:03
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
06:11
Партнерский контент