«Ньюкасл» проведёт переговоры с семьёй полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера

Руководство «Ньюкасла» встретится с семьёй турецкого полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера и обсудит возможный трансфер, сообщает Football Insider.

По информации источника, встреча должна пройти в текущие выходные в Дубае. «Ньюкасл» намерен выиграть трансферную гонку за Гюлера и договориться о его переходе ближайшим летом. Семья футболиста планирует также выслушать предложения от «Барселоны» и «Аякса», которые проявляют интерес к 18-летнему игроку сборной Турции.

Действующий контракт Гюлера с «Фенербахче» рассчитан до лета 2025 года, но в нём есть опция фиксированной суммы выкупа в € 5 млн, если он не проведёт на поле суммарно 1500 минут в текущем сезоне. На счету Гюлера 1038 минут, а в календаре «Фенербахче» осталось всего пять матчей до конца сезона, поэтому с большой вероятностью эта опция будет активирована.

Арда Гюлер принял участие в 29 матчах в составе «Фенербахче» во всех турнирах в нынешнем сезоне, и только в 12 из них появился на поле в стартовом составе. На счету игрока шесть забитых мячей и три голевые передачи во всех турнирах текущего сезона.