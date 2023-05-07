«Ньюкасл» проведёт переговоры с семьёй полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера

Руководство «Ньюкасла» встретится с семьёй турецкого полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера и обсудит возможный трансфер, сообщает Football Insider.
По информации источника, встреча должна пройти в текущие выходные в Дубае. «Ньюкасл» намерен выиграть трансферную гонку за Гюлера и договориться о его переходе ближайшим летом. Семья футболиста планирует также выслушать предложения от «Барселоны» и «Аякса», которые проявляют интерес к 18-летнему игроку сборной Турции.
Действующий контракт Гюлера с «Фенербахче» рассчитан до лета 2025 года, но в нём есть опция фиксированной суммы выкупа в € 5 млн, если он не проведёт на поле суммарно 1500 минут в текущем сезоне. На счету Гюлера 1038 минут, а в календаре «Фенербахче» осталось всего пять матчей до конца сезона, поэтому с большой вероятностью эта опция будет активирована.
Арда Гюлер принял участие в 29 матчах в составе «Фенербахче» во всех турнирах в нынешнем сезоне, и только в 12 из них появился на поле в стартовом составе. На счету игрока шесть забитых мячей и три голевые передачи во всех турнирах текущего сезона.
- 7 мая 2023
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:20
-
11:03
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
06:11