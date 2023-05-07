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Мохамед Конате: я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России

Мохамед Конате: я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате оценил своё выступление в Российской Премьер-Лиге.

«Я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России. Этот сезон проведу в «Ахмате», а дальше будет видно. Я мог бы забить ещё больше мячей за этот сезон, но 10 голов — тоже хорошо.

Если бы мне предложили перейти в «Реал» или «Барселону», выбрал бы «Реал». Хала Мадрид!» — сказал Конате в интервью РБ «Спорт».

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в € 1,5 млн. В матче 26-го тура чемпионата России с «Торпедо» (5:1) Конате отметился дублем.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 26 матчах.

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