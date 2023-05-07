Нападающий «Ахмата» Конате: наши амбиции — быть ближе к тройке. Уверен, мы можем больше

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался после победы команды над «Торпедо» (5:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, довольны игрой. Результаты всегда важны — мы на пятом месте. Стараемся, чтобы результат всегда был положительным. Очень рады, что выиграли у «Торпедо».
За счёт чего «Ахмат» добивается хороших результатов? За счёт работы. Уверен, что мы можем больше! Борьба за тройку? Мы работаем, стараемся отдавать все силы в каждой игре. В конце посмотрим, что получится.
Наши амбиции — быть ближе к тройке, занимать хорошие места в таблице. Всегда стараемся, в каждой игре. В этом году тоже стараемся, хорошо, что получается. Но чемпионат ещё не закончен», — сказал Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 7 мая 2023
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