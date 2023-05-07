Бернарду Силва — о «Реале»: «Манчестер Сити» хочет уверенно победить, мы не боимся

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что в клубе не боятся соперника по полуфиналу Лиги чемпионов в лице мадридского «Реала».

«Да, мы уважаем «Реал», но у «Манчестер Сити» нет страха перед соперником. Почему мы должны его бояться? Мы постараемся сохранить набранный за два месяца импульс, чтобы уверенно обыграть «сливочных», зная, что они не просто так выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Дело не в эмблеме, дело в игроках, которые находятся на поле. Если бы у «Реала» не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема, вероятно, они бы могли ничего не выиграть, потому что футболка, которую носят игроки, не выигрывает трофеи сама по себе. Было бы глупо не уважать их, но у нас есть цель их победить, зная, что мы проиграли в прошлом году в трудных обстоятельствах. На этот раз мы постараемся сделать всё по-другому», — приводит слова Силвы Goal.

Первый матч между командами пройдёт 9 мая на «Сантьяго Бернабеу».

Кто может покинуть «Манчестер Сити». Видеоролик: