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«Зенит» — «Спартак»: Бальде сравнял счёт на 34-й минуте с передачи Промеса

«Зенит» — «Спартак»: Бальде сравнял счёт на 34-й минуте с передачи Промеса
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Зенит» и московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Клаудиньо – 13'   1:1 Кейта – 33'   2:1 Мостовой – 39'   2:2 Промес – 85'   3:2 Сергеев – 90+2'
Удаления: нет / Дуарте – 76'

На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт.

«Зенит» в 25 матчах набрал 61 очко и в случае победы над «Спартаком» гарантирует себе досрочно победу в чемпионате России. У «Спартака» 49 очков и третья строчка в турнирной таблице.

Обслуживает матч «Зенит» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ему помогают Максим Ковалёв и Варанцо Петросян. Резервный судья — Артём Чистяков.

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