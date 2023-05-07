Дмитрий Губерниев: удержат Малкома и Вендела — выиграют титул и в следующем году

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» явно сильнее всех! Да, видно, что чемпионами хотели стать именно сегодня! Одолев «Спартак». Особенно после драки в Кубке…
Состав команды несопоставим с остальными участниками Лиги. Теперь надо держать Малкома и Вендела! Удержат – выиграют титул и в следующем году. Уедут – всё равно, скорее всего, выиграют. Только с большим трудом», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2. «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.
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