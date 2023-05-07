Губернатор Санкт-Петербурга Беглов поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.

В воскресенье в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл московский «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 64 очка и стала недосягаема для преследователей за четыре тура до окончания турнира.

«Вы не только подарили городу 10-й чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника — столичного «Спартака». Спасибо за зрелищный футбол, борьбу от первой до последней минуты и волю к победе», — отметил Беглов, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора города.

Завоёванный командой Сергея Семака чемпионский титул стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».