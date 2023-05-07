Мостовой: Талалаев рубашку на себе рвал, флаг целовал. Отовсюду выгнали — опять с клубом!

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался насчёт главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Удивляет ли быстрое трудоустройство Андрея Талалаева? Это показатель того, что в российском футболе вопросы решаются вне стадиона. В нашей стране многое происходит вопреки. Кандидатуру Талалаева я тоже уже обсуждал. Говорил, что если он ещё 3–4 игры проиграет, то быстро найдёт себе очередную команду.

Да, бывают ситуации, когда в одном коллективе человек добивается результата, а в другом — нет… Но Талалаев… Его отовсюду выгоняли, и что?! Он опять с клубом! Потому что многое у нас делается по связям, по дружбе…

Грозненский «Ахмат» после ухода Талалаева заметно поднялся в турнирной таблице? Никто про это не говорит. А когда его убрали из «Ахмата», Талалаев через неделю оказался в столичном «Торпедо». А какие лозунги выдвигал! Рубашку на себе рвал, флаг целовал. Но вскоре покинул и «Торпедо».

Сейчас примерно то же говорит про «Химки». А «Ахмат» уже на пятой строчке. И никто по этому поводу не кричит и шоу не устраивает», — цитирует Александра Мостового издание «Столица С».