Мостовой о взлёте «Локомотива»: Галактионов ни при чём. На каком он месте с «Пари НН» был?

Экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой не связывает последние успехи «Локомотива» с появлением в московском клубе Михаила Галактионова.
«Сергей Пиняев и Максим Глушенков были основными игроками «Крыльев Советов». Теперь они в «Локомотиве». Когда железнодорожники подписали их, взяли ещё Илью Лантратова и Артёма Дзюбу, я сразу сказал, что в течение четырёх туров они вылезут из болота. Так и случилось.
У «Локо» и без этих футболистов был хороший состав. А тут пришло усиление. Связываю ли я весенние успехи «Локо» с Михаилом Галактионовым? Он здесь ни при чём. Играют футболисты, а не Галактионов. Возглавляя «Пари Нижний Новгород», на каком месте он был? Практически там же, где и сейчас находится «Нижний».
Если бы под руководством Галактионова нижегородцы занимали место в лидирующей тройке, то это другое дело. Было бы ясно, за какие заслуги он привлёк внимание руководителей столичного топ-клуба.
Отставки и назначения в российском футболе не поддаются никакому логическому объяснению», — цитирует Мостового «Столица С».
- 7 мая 2023
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