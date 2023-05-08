Деклан Райс: судьи проявляют жестокость к нам

Английский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс высказался о победе своей команды над «Манчестер Юнайтед» в матче английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 1:0.

«В данный момент всё идёт против нас, я не вмешиваюсь. Это судьи. Что они могут поделать. Думаю, что судьи проявляют некоторую жесткость, когда им не следует этого делать.

Полуфинал Лиги Европы очень важен. В прошлом году мы дошли до одного полуфинала, мы знаем, каково это было. Вот в чём всё дело — мы хотим выигрывать трофеи. В «Вест Хэме» мы не выигрывали ни титула в течение многих лет, поэтому нам нужно укрепить свой авторитет — каким огромным достижением это было бы для клуба», – приводит слова Райса BBC.

27-летний полузащитник «молотобойцев» Бенрахма нанёс точный удар издали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ставший рекордсменом среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу проведённых матчей, справиться с летящим мячом не сумел.