Дэвид Моейс: «Вест Хэм» заслужил победить «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче Английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» одолели соперников со счётом 1:0.
«Тем не менее, мы смогли увидеть победу. Защищайтесь, контратакуйте и создавайте моменты — 1:0. Мы были лучше и заслужили счёт 2:0.
Это важная неделя для нас. Сегодня вечером публика была фантастической для нас, но неудивительно, что игроки выступили так. Мы устроили действительно хорошее шоу», – приводит слова Мойеса BBC.
27-летний полузащитник «молотобойцев» нанёс точный удар издали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ставший рекордсменом среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу проведённых матчей, справиться с летящим мячом не сумел.
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