Кержаков: анализировал пенальти Промеса — не помогло. Торчу теперь мешок картошки фанату

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал гол нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и красно-белыми (3:2).

«Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса. Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьёт туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones в важном матче. Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.

Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло. Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах, как мешок картошки. Пусть он отзовётся, я мешок приготовлю», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после матча со «Спартаком» «Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд.