Кержаков: анализировал пенальти Промеса — не помогло. Торчу теперь мешок картошки фанату

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал гол нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и красно-белыми (3:2).
«Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса. Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьёт туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones в важном матче. Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.
Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло. Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах, как мешок картошки. Пусть он отзовётся, я мешок приготовлю», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, после матча со «Спартаком» «Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд.
- 8 мая 2023
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:44
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:06
-
10:02
-
09:57
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:37
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:22
-
06:52
-
06:38
-
05:59