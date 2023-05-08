Форвард «Зенита» Кассьерра: все игры против «Спартака» особенные. Чемпионство такое же
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра согласился с тем, что победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура (3:2) можно назвать особенной, так как именно благодаря ей сине-бело-голубые гарантировали себе чемпионство в текущем сезоне.
«Мы знали о «Спартаке», это хорошая команда. Было важно победить, чтобы стать чемпионами. Особенное чемпионство, потому что обыграли «Спартак»? Конечно, все игры против «Спартака» особенные, потому что это топ-матчи, важно, что мы победили», — приводит слова Кассьерры ТАСС.
«Зенит» вырвал победу у «Спартака» на последних минутах благодаря голу Ивана Сергеева. За четыре тура до конца чемпионата петербуржцы оторвались от ЦСКА, занимающего второе место, на 13 очков.
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