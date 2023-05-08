Кержаков: после чемпионств чувства не притупляются. Вторая звезда — исторический момент

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как ощущается очередное чемпионство команды.
«После прошлого сезона, когда я в чемпионском матче с «Локо» сыграл ужасно, я дал себе установку в этом сезоне сыграть хорошо, ровно. В эмоциональном плане тот матч с «Локо» и этот со «Спартаком» очень сильно отличаются. Тогда мне хотелось сразу же уехать домой, что я и сделал.
После чемпионств чувства не притупляются. Это чемпионство для меня самое важное, это исторический момент — вторая звезда. Ну и я неплохо сыграл сезон. Могу же я себя похвалить хоть раз?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, вчера, 7 мая, после матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2) сине-бело-голубые набрали 64 очка и стали недосягаемы для конкурентов за золото. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России пятый раз подряд.
- 8 мая 2023
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