Кержаков: после чемпионств чувства не притупляются. Вторая звезда — исторический момент

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как ощущается очередное чемпионство команды.

«После прошлого сезона, когда я в чемпионском матче с «Локо» сыграл ужасно, я дал себе установку в этом сезоне сыграть хорошо, ровно. В эмоциональном плане тот матч с «Локо» и этот со «Спартаком» очень сильно отличаются. Тогда мне хотелось сразу же уехать домой, что я и сделал.

После чемпионств чувства не притупляются. Это чемпионство для меня самое важное, это исторический момент — вторая звезда. Ну и я неплохо сыграл сезон. Могу же я себя похвалить хоть раз?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, вчера, 7 мая, после матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2) сине-бело-голубые набрали 64 очка и стали недосягаемы для конкурентов за золото. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России пятый раз подряд.