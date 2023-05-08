Артур рассказал, что общего между Месси, Роналду и Неймаром

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса», выступающий на правах аренды за «Ливерпуль» Артур Рамос рассказал, что общего между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Лионелем Месси, а также форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду после того, как сыграл со всеми тремя звёздами футбола.

«Неймар, Криштиану Роналду и Месси. У всех троих есть что-то общее. У них менталитет победителя. Будь то тренировка, товарищеский матч или финал, все трое всегда идут до конца. Даже если они играют против своей матери, им всё равно. Неймар опытный, он дриблёр, много ведёт мяч… Криштиану забивает гол, где бы он не был. Он забивает гол, куда бы не пошёл, потому что у него невероятные способности. А Месси, ну, Месси – инопланетянин. У меня была возможность поиграть со всеми тремя и быть с ними бок о бок. Каждый со своими сильными качествами. Кто-то лучше ведёт мяч или лучше завершает, но я бы выбрал их менталитет. У всех троих это качество на высшем уровне», — приводит слова Артура Goal.

Напомним, Артур в этом сезоне сыграл только 13 минут и не успел отметиться результативными действиями.