Глава «Локомотива» Нагорных: Изидор — топ-игрок, мы бы хотели сохранить его в команде

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем московского клуба Вильсоне Изидоре и его вкладе в успехи команды.
«Будущее Изидора? Вы сами видите — три матча и три гола. Это топ-игрок. Конечно, мы бы хотели сохранить его в составе «Локомотива». Игроки такого уровня в клубе очень нужны. Зимняя история с «Лионом» в клубе забыта? Мы [о ней] даже не вспоминаем», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне на счету французского форварда 20 матчей за «Локо» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
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