«Это наш игрок». Нагорных — о хавбеке «Локомотива» Педриньо, обвиняемом в насилии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб прорабатывает варианты по будущему полузащитника Педро Габриэла. Функционер заявил, что железнодорожники занимаются бразильцем, так как считают его своим игроком.

«Наш спортивный блок работает по этому вопросу. Пока больше ничего не скажу. В клуб информация приходила. Это наш игрок, мы им занимаемся», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

23-летний Педриньо покинул бразильский «Сан-Паулу», за который выступал на правах аренды, после того, как с ним расторгли контракт из-за обвинений в домашнем насилии. Сам Педро Габриэл опроверг данную информацию. Его соглашение с «Локомотивом» рассчитано до июня 2026 года.