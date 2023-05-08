Тони Кроос ответил Уэйну Руни, который спрогнозировал победу «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не оставил без внимания слова Уэйна Руни, который предрёк победу «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии двух клубов в Лиге чемпионов.
«Я думаю, это всегда одно и то же. Я помню, что в прошлом году они говорили похожие вещи, никто не ожидал, что мы выиграем, а мы смогли это сделать. Исключая последние слова Руни, я могу сказать, что он неплохой парень.
Подобные речи не влияют на нас и не мотивирует нас ещё сильней, потому что невозможно быть более мотивированным, чем мы», – цитирует Крооса Football-espana.
Напомним, в прошлом сезоне «Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей в полуфинале ЛЧ (общий счёт – 6:5). Завтра, 9 мая, мадридская команда примет «горожан» на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
- 8 мая 2023
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