Руни: «Манчестер Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их в полуфинале ЛЧ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» не только обыграет мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, но и уничтожит их. Конечно, я могу ошибаться, но думаю, что «Сити» находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей мадридского «Реала», но я бы не стал ставить на них. С самого начала сезона я чувствовал, что это будет кампания, в которой Гвардиола наконец завоюет европейский трофей с «Манчестер Сити». Тот футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пика в нужное время, только подтвердили эту мысль», — приводит слова Руни Marca со ссылкой на The Times.

Напомним, первый матч между командами состоится 9 мая. Ответная встреча запланирована на 17 мая.