Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» предлагает Беллингему € 14 млн в год, но игрок сделает выбор в пользу «Реала»

«Боруссия» предлагает Беллингему € 14 млн в год, но игрок сделает выбор в пользу «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» всячески пытается сохранить своего полузащитника Джуда Беллингема. Клуб предлагает игроку существенное улучшение жалования по новому контракту, сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» готовы заключить с 19-летним хавбеком соглашение ещё на один сезон с повышением зарплаты до рекордных для клуба € 14 млн в год.

Сообщается, что молодой полузащитник всё равно откажется от подписания нового контракта. Он хочет играть исключительно в мадридском «Реале».

В случае перехода в стан «сливочных» Беллингем может получать около € 20 млн за сезон. Предполагаемый срок контракта – шесть лет.

В текущем сезоне на счету английского хавбека 41 матч за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось, что Беллингем отказал «Манчестер Сити», несмотря на более выгодное финансовое предложение со стороны «горожан».

Материалы по теме
Беллингем ради «Реала» отказался от более выгодных финансовых условий со стороны «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023