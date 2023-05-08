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«Боруссия» предлагает Беллингему € 14 млн в год, но игрок сделает выбор в пользу «Реала»

Дортмундская «Боруссия» всячески пытается сохранить своего полузащитника Джуда Беллингема. Клуб предлагает игроку существенное улучшение жалования по новому контракту, сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» готовы заключить с 19-летним хавбеком соглашение ещё на один сезон с повышением зарплаты до рекордных для клуба € 14 млн в год.

Сообщается, что молодой полузащитник всё равно откажется от подписания нового контракта. Он хочет играть исключительно в мадридском «Реале».

В случае перехода в стан «сливочных» Беллингем может получать около € 20 млн за сезон. Предполагаемый срок контракта – шесть лет.

В текущем сезоне на счету английского хавбека 41 матч за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось, что Беллингем отказал «Манчестер Сити», несмотря на более выгодное финансовое предложение со стороны «горожан».