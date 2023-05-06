Беллингем ради «Реала» отказался от более выгодных финансовых условий со стороны «Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался от более выгодного финансового предложения со стороны «Манчестер Сити». «Горожане» были готовы платить игроку больше, чем мадридский «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, боссы «Сити» предлагали хавбеку жалованье в размере € 15 млн в год. Предполагаемый срок контракта мог быть рассчитан на шесть лет.

Сообщается, что 19-летний хавбек после некоторых раздумий сделал выбор в пользу мадридской команды, хотя предложение «сливочных» по зарплате было существенно ниже.

В текущем сезоне на счету английского хавбека 40 матчей в составе «Боруссии» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к подписанию Беллингема. «Боруссия» хочет продать своего футболиста не менее чем за € 140 млн, но «Реал» не желает переплачивать и намерен договориться со «шмелями» на сумму в € 100–120 млн.