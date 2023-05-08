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Бушманов: никому не нравится гегемония «Зенита», но у клуба выше финансовые возможности

Бушманов: никому не нравится гегемония «Зенита», но у клуба выше финансовые возможности
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Российский тренер Евгений Бушманов высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Соперники пытаются навязывать конкуренцию. В этом году «Спартак» пытался, в прошлом – «Динамо». Но чтобы борьба шла до последней игры, такого мы не видим.

Изначально у «Зенита» финансовые возможности выше, и это сказывается. Плюс организация всего процесса на высоком уровне. У других клубов этого нет. Но всё равно никому эта ситуация не нравится, что «Зенит» много лет становится чемпионом, и все хотят её изменять. И в следующем сезоне наверняка будет такая попытка. Тот же «Спартак» может опять побороться. По сравнению с прошлым чемпионатом команда сделала шаг вперёд в плане игры. ЦСКА набирает ход. «Локомотив» будет другой командой», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

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