Последний титул этого «Зенита». Самый неудобный соперник Карпина. ПЛН #35

Представляем 35-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 26-й тур РПЛ. У Валерия Карпина нашёлся самый неудобный соперник, Антон Заболотный оказался талисманом для ЦСКА, но команда лишилась лидера, а «Локомотив» расправился с «Сочи». И, конечно, больше всего внимания чемпионскому матчу «Зенита» со «Спартаком» в Санкт-Петербурге!

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:42 — «Ростов» оборвал Мишин отпуск, а Евсеев творит чудеса

07:31 — Две новости для ЦСКА — хорошая и плохая

12:32 — Оказывается, в «Локомотиве» играет главная гроза пенальтистов. А ещё есть теория заговора про Дзюбу

21:40 — «Зенит» — «Спартак»! Судейство, деньги и многое другое

50:48 — Остальные матчи и турнирная таблица