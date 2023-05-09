«Челси» провёл первые переговоры с «Баварией» по трансферу Садио Мане

Лондонский «Челси» провёл первый этап переговоров с мюнхенской «Баварией» по возможному трансферу нападающего Садио Мане. Об этом сообщает инсайдер Педро Альмейда в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры прошли в прошлые выходные в Мюнхене. «Челси» — фаворит на подписание сенегальского нападающего.
Напомним, ранее Мане, выступающий в «Баварии» первый сезон, вступил в конфликт с одноклубником Лероем Зане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Сенегалец ударил немца по лицу. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» настроена продать Мане в ближайшее летнее трансферное окно. Клуб рассматривал вариант и расторжения контракта с форвардом.
Мане забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 36 матчах за «Баварию».
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
- 9 мая 2023
-
10:00
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:31
-
09:26
-
09:19
-
09:17
-
09:15
-
09:08
-
08:47
-
08:45
-
08:28
-
08:15
-
08:14
-
07:40
-
07:00
-
06:39
-
06:18
-
06:15
-
05:59
-
05:57
-
05:51
-
03:48
-
03:46
-
03:34
-
03:23
-
03:05
-
02:56
-
02:45
-
02:43
-
02:15
-
02:10
-
02:00
-
01:53