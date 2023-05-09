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«Челси» провёл первые переговоры с «Баварией» по трансферу Садио Мане

«Челси» провёл первые переговоры с «Баварией» по трансферу Садио Мане
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Лондонский «Челси» провёл первый этап переговоров с мюнхенской «Баварией» по возможному трансферу нападающего Садио Мане. Об этом сообщает инсайдер Педро Альмейда в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры прошли в прошлые выходные в Мюнхене. «Челси» — фаворит на подписание сенегальского нападающего.

Напомним, ранее Мане, выступающий в «Баварии» первый сезон, вступил в конфликт с одноклубником Лероем Зане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Сенегалец ударил немца по лицу. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» настроена продать Мане в ближайшее летнее трансферное окно. Клуб рассматривал вариант и расторжения контракта с форвардом.

Мане забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 36 матчах за «Баварию».

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