Бывший вратарь «Баварии» – о трансферах Мане и Зане: мюнхенцы вновь попались на удочку

Бывший вратарь «Баварии» и легенда клуба Зепп Майер высказался о трансферах мюнхенцев в последние несколько лет.
«Что за состав сейчас у «Баварии»? Про Садио Мане прошлым летом говорили: «Отличная сделка». Про Лероя Зане говорили то же самое.
Неужели вы думаете, что Гвардиола или Клопп могут продать отличного игрока за € 50 млн? Нет, они никогда не расстанутся с суперигроками.
Руководство «Баварии» в очередной раз не проявило избирательности и вновь попалось на удочку. Они пригласили игроков, которые больше не были нужны «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», – сказал бывший вратарь «Баварии».
В текущем сезоне на счету Мане 36 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Зане провёл в составе баварцев 41 игру, сумев забить 14 мячей и сделать восемь ассистов.
- 8 мая 2023
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