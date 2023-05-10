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«Ньюкасл» начал предварительные переговоры с «Лестером» по трансферу Мэддисона

«Ньюкасл» вступил в предварительные переговоры с «Лестером» по вопросу перехода полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона, сообщает Football Insider.

По информации источника, боссы «сорок» уже давно наблюдают за Мэддисоном. Клуб сделал его главной трансферной целью на предстоящее лето. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что английский хавбек сможет усилить его команду, и одобряет возможное приобретение игрока.

Сообщается, что в случае вылета «Лестера» из АПЛ Мэддисон не будет против сменить Чемпионшип на возможность сыграть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 29 матчей в составе «лис» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и девятью результативными передачами.

Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к ряду молодых футболистов с английским паспортом.