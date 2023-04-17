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«Ньюкасл» увеличит расходы на трансферы. Клубу интересны Мэддисон, Мактоминей и Райс

«Ньюкасл» летом планирует увеличить расходы на трансферы. Команда хочет подписать минимум четырёх элитных футболистов из АПЛ, сообщает The Telegraph.

По информации источника, изначально владельцы клуба собирались предоставить менеджерам € 25 млн на трансферы и возможность увеличить бюджет за счёт продажи нынешних членов команды. Необходимость экономить обосновывалась требованиями финансового фэйр-плей.

Однако спортивный директор Дэн Эшуорт и главный тренер Эдди Хау сумели убедить боссов действовать более решительно, учитывая прогресс, которого удалось добиться за последние полтора года.

Теперь боссы «Ньюкасла» готовы увеличить расходы, предполагая, что доходы вырастут благодаря участию в еврокубках и привлечению новых спонсоров.

В числе футболистов, интересующих «сорок», называются Джеймс Мэддисон и Харви Барнс (оба – «Лестер»), Мойсес Кайседо и Каору Митома (оба – «Брайтон»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Джаррод Боуэн и Деклан Райс (оба – «Вест Хэм»), Киран Тирни («Арсенал»), Конор Галлахер («Челси») и Айван Тони («Брентфорд»).