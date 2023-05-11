Кан высказался о возможности покупки «Баварией» Осимхена, Коло Муани или Кейна летом

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о возможности приобретения кого-либо из тройки нападающих: Виктора Осимхена («Наполи»), Рандаля Коло Муани («Айнтрахт») и Гарри Кейна («Тоттенхэм») ближайшим летом.

«Готова ли «Бавария» заплатить € 150 млн за Виктора Осимхена? Когда мы говорим о таком размере выплат, мы должны задаться вопросом: «А этот игрок гарантирует нам, что будет играть на эти деньги?» Это может быть очень большой риск.

Коло Муани? Я не хочу говорить об игроках других клубов. Мы изучаем рынок нападающих. Что я могу сказать о Гарри Кейне? То же самое — не хочу говорить об игроках других клубов», — приводит слова Кана Sport Bild.

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