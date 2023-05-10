Кан – о Холанде: «Бавария» не подписала его прошлым летом из-за зарплатного лимита

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему мюнхенский клуб не подписал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда прошлым летом.
«В прошлом году мы пытались подписать Холанда ещё до его переговоров с «Сити», но упёрлись в наш финансовый потолок. Мы не должны были нарушать свою зарплатную структуру. Безусловно, это не в наших правилах.
Трансфер форварда за сумму более € 100 млн этим летом? Это большой риск. Когда речь идёт о таких цифрах, мы должны чётко представлять, сможет ли нападающий забить определённое количество голов за такие деньги или нет», – приводит слова Кана Goal.com.
Холанд перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» летом 2022 года за € 60 млн. По ходу дебютного сезона норвежский форвард уже сумел отличиться 51 голом в 47 матчах в составе «горожан».
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