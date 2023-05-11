Соломатин провёл параллель между Семаком и Месси

Бывший футболист ПФК ЦСКА Андрей Соломатин провёл параллель между главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и известным аргентинским нападающим Лионелем Месси. По его мнению, Месси проявил себя только в «Барселоне» и подобная история может повториться с Семаком.

«Семак – лучший тренер России? Это как с Месси и Роналду, Криш себя сделал во всех клубах, а Месси — только в «Барселоне» с Хави и Иньестой. Так же и с Семаком. Он недолго работал в «Уфе», но это не показатель. Понятно, что держать коллектив — тоже важно, плюс управлять таким клубом, как «Зенит». Но если Семак добьётся результата в другом топ-клубе, тогда вопросов не будет.

А если про лучшего говорить, то, наверное, назову Карпина. За работу в «Ростове». Плюс импонирует его поведение — не боится ничего говорить. Людям с любым статусом. Наверное, Валера — номер один сейчас», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».